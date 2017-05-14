Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России

С 15 мая по 21 мая в регионе пройдет тематическая «горячая линия»

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

С 15 по 21 мая пройдёт всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Акцию организует Фонд социально-культурных инициатив (президент - супруга председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева) при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДА и Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю для жителей региона будет проводиться тематическая «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции.

С 15 мая по 21 мая 2017 года с 13.00 до 16.00 на вопросы ответят специалисты отдела эпидемиологического надзора по тел : 8 (423) 243-42-25.