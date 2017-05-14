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Политика и экономика

В Пекине РФ и КНР обсудят создание Азиатского суперкольца

Стали известны некоторые секреты форума "Один пояс, один путь"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Во время визита в Китай президент России Владимир Путин предложит коллегам уникальный совместный проект - энергетическое кольцо Россия-Китай-Корея-Япония, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом пишет «Российская газета». Президент России приедет в Пекин 14-15 мая с рабочим визитом. Помимо участия в форуме "Один пояс, один путь", он будет участвовать в переговорах с китайским лидером и гостями саммита.

На форум согласились прибыть главы государств и правительств 30 стран, а также представители ООН, МВФ, Всемирного банка.

Инициатива Си Цзиньпина "Один пояс, Один путь" предполагает продвижение новой модели международного экономического сотрудничества, заключение соглашений с государствами, расположенными по пути крупных транспортных маршрутов для доставки товаров между Азией и Европой.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, "форум будет посвящен углубленному обмену мнениями о перспективах развития и сопряжения имеющихся на евразийском пространстве интеграционных процессов". Также на повестке дня - российско-китайская инициатива по созданию разветвленной сети маршрутов доставки товаров из Азии в Европу.

На открытии выступят российский и китайский лидеры, а также генсек ООН.

Владимир Путин предложит ряд конкретных инициатив. Во-первых, по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и ЕврАзЭС для доставки грузов от Атлантики до Тихого океана. Во-вторых, по сопряжению интеграционных процессов в Европе и Азии на основе принципов ВТО. В-третьих, по обеспечению безопасности и стабильности. И наконец, в-четвертых, по углублению гуманитарного взаимодействия.

То, что Владимир Путин приглашен выступать на открытии, подчеркивает тесный уровень взаимодействия двух стран, отмечают в Кремле. Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера, и наша страна заинтересована использовать открывающиеся возможности для осуществления крупных экономических проектов, в том числе развития Сибири и Дальнего Востока.

Предусматривается несколько круглых столов с участием лидеров стран. На первом из них, посвященном синергии интеграционных инициатив в интересах экономического партнерства, президент России расскажет о становлении и развитии ЕврАзЭС. Потом лидеры за завтраком обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества.

Затем главы государств и правительств соберутся на второй круглый стол, чтобы поговорить об усилении взаимосвязанности в интересах совместного развития. Прежде всего речь здесь пойдет о развитии транспортной инфраструктуры. Владимир Путин расскажет о программах модернизации БАМа и Транссиба, расширении мощности портов Дальнего Востока и о том, какие ресурсы и силы страна вкладывает в развитие Северного морского пути, который может стать ключевым связующим звеном между европейским рынком и АТР.

"Партнерам будет предложено реализовать уникальный совместный проект - создать энергетическое кольцо Россия-Китай-Республика Корея-Япония, и возможно другие страны," - рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Не забыта и идея сопряжения Пояса Шелкового пути и ЕврАзЭС. Цель - сформировать основу нового интеграционного контура Евразии.

Лидеры неоднократно об этом говорили друг с другом, сказал Юрий Ушаков, напомнив про концепцию "большого евразийского партнерства".

Приняты распоряжения о начале переговоров с Китаем по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с ЕврАзЭС. Уже прошло три раунда. По линии Евразийской экономической комиссии формируется перечень предложений для совместной реализации, сообщил Ушаков. Согласованы с китайской стороной приоритетные для России проекты - строительство автотранспортного маршрута "Европа-Западный Китай", высокоскоростная магистраль Москва-Пекин, газотранспортная система "Сила Сибири".

С Си Цзиньпином Владимир Путин проведет отдельные переговоры, как и с премьером Госсовета. Лидеры используют любую возможность встретиться на международных форумах. Причем переговоры пройдут в том числе и с присутствием ключевых членов российской делегации - первого вице-премьера Игоря Шувалова и министров. Приглашены на часть беседы и представители крупного бизнеса. Но подписание документов не планируется: 4 июля председстель КНР приедет в Россию, тогда пакет и будет утвержден. Согласованы встречи в Пекине с чешским президентом и премьером Греции, предусматриваются контакты "на ногах" в ходе мероприятий на форуме, например, с турецким лидером.

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