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Политика и экономика

«Приморье-1» и «Приморье-2» обсудят на экономическом форуме в Пекине

​Глава Минвостокразвития Александр Галушка совместит рабочий визит в Пекин с участием в форуме "Один пояс - один путь"
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка совместит рабочий визит в Пекин с участием в форуме "Один пояс - один путь", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Крупнейшее дипломатическое мероприятие, организованное Китаем в этом году, состоится 14-15 мая. 

14 мая глава ведомства примет участие в церемонии открытия и в пленарном заседании Форума «Один пояс – один путь»: сотрудничество ради всеобщего процветания». 

Отметим, что участие в программе форума уже подтвердили главы государств и правительств 29 стран мира, а также руководители крупнейших международных организаций.

Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской стратегии «Один пояс – один путь» объявлено лидерами России и Китая одним из ключевых направлений развития сотрудничества. Одним из приоритетных проектов сопряжения является развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Возможности реализации данных проектов будут обсуждаться в рамках тематических сессий форума.

Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК "Приморье-1" и "Приморье-2". В ходе встречи глава Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона.

Также в дни форума Министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе второго Восточного экономического форума заявил, что интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры, которые будут буквально "сшивать" экономическое пространство, создавать дополнительные ресурсы для развития.

"Это формирование новых конкретных трансевразийских и региональных маршрутов. В качестве примера приведу транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинции Китая к портам юга Приморского края," - сказал Владимир Путин

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