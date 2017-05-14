Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 14 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены утренние рейсы в Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Черниговку, Сибирцево. После полудня отменены рейсы в Покровку и Находку.
Остальные рейсы выполняются по расписанию.
Расписание отмены:
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|512
|Владивосток - Хороль
|09:30
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|536
|Владивосток - Врангель
|14:50
|506
|Владивосток - Находка
|15:45