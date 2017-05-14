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Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание отмены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 14 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены утренние рейсы в Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Черниговку, Сибирцево. После полудня отменены рейсы в Покровку и Находку.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Расписание отмены:

501 Владивосток - Уссурийск 09:25 520 Владивосток - Арсеньев 09:30
512 Владивосток - Хороль 09:30 527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37 522 Владивосток - Покровка 13:30
536 Владивосток - Врангель 14:50 506 Владивосток - Находка 15:45
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