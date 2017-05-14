К середине следующей недели в Приморье потеплеет

Прогноз синоптиков на ближайшие дни

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие дни в Приморье сохранится ненастная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье и понедельник, 14–15 мая, над краем продолжит кружить циклонический вихрь. Будет дождливо и прохладно. Фон температуры воздуха понизится на 3–6 градусов.

В воскресенье ночью прошел дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, местами туман. Днём облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температурный фон в диапазоне от +6 °С до +21 °С в разных районах Приморья.

В ночь на понедельник осадки пойдут на убыль. В отдельных районах края сохранится небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, на побережье сильный. Температура ночью от −2 °С до +12 °С. Днём переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7…+18 °С.

К середине недели погода в крае улучшится. Потеплеет.

Во Владивостоке в выходной, 14 мая, пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура в течение суток +6…+10 °С. В понедельник, 15 мая, временами небольшой дождь.