Приморье - под властью циклона

Прогноз погоды в регионе на 14 мая

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

В Приморье в воскресенье, 14 мая, пройдет дождь, местами - сильный; на севере края - кратковременные дожди. В отдельных районах Приморского края ожидается гроза. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный - 6-11 метров в секунду; на побережье - сильный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса, на побережье - 6-11 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примгидромета.

Во Владивостоке дождь, утром сильный (утром местами туман). Ветер восточный и северо-восточный сильный - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха - 8-10 градусов.