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Общество

На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа

Полдня дети будут изучать общеобразовательные предметы на русском, полдня - на английском
Фото: qreativ.ru Фото: qreativ.ru
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Первая государственная русскоязычная школа откроется в новом учебном году на Манхэттене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

"С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках, - пояснила она. - Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня - на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев".

"Для нас самая главная цель - это не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше, - подчеркнула Зацепина. - И такая школа - большой и долгожданный шаг в этом направлении, успех народной дипломатии, создающей новые мосты и связи между Россией и Америкой".

Как пояснила корреспонденту ТАСС Ольга Ильяшенко - одна из инициаторов создания новой школы, в сентябре откроются два русскоязычных класса - подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс вплоть до последнего года обучения. В каждом классе обучается 24 человека - 12 русскоязычных и 12 англоязычных детей. "Большинство родителей, желающих отдать своих детей в эту школу, представляют собой смешенные семьи, где один из супругов говорит по-русски, а другой - коренной американец, - отметила Ильяшенко. - Родители хотят, чтоб дети не забывали русский язык, читали литературу в оригинале, писали и хорошо разговаривали на русском, знали культуру, традиции".

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