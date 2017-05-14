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Красота и Здоровье

Медики предупредили об опасности суши

Специалисты провели исследование
Фото: kievpravda.com Фото: kievpravda.com
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Португалии установили интересный факт - растущая в странах Запада популярность суши провоцирует рост паразитарных инфекций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на BMJ Case Reports.

Специалисты описали в своей статье один из показательных клинических случаев. К медикам с лихорадкой, которая длилась в течение целой недели, а также рвотой и болями в эпигастральной области, обратился 32-летний мужчина. Взяв кровь на анализ, врачи заметили наличие в организме пациента воспалительного процесса.

Сначала доктора не могли поставить диагноз больному, но после того, как мужчина сообщил, что незадолго до возникновения перечисленных симптомов, он употреблял суши, они заподозрили у него анизакидоз. Это паразитарное заболевание, которая вызывают личинки нематод семейства Anisakidae, попадающие в человеческий организм вместе с сырой и слабосоленой морской рыбой.

В процессе эндоскопического осмотра медики подтвердили свои догадки – на воспаленном участке внутренней стенки желудка пациента они обнаружили прикрепившеюся к ней личинку червя-паразита. Состояние здоровья мужчина нормализовалось сразу после удаления нематоды.

Авторы исследования призывают врачей обращать внимание на характерные симптомы анизакидоза.

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