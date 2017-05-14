Большегруз во Владивостоке влетел в леера из-за отказа тормозов 17:29, 13 мая Большегруз во Владивостоке влетел в леера из-за отказа тормозов
Во Владивостоке продолжают восстанавливать дорогу на Уборевича 15:16, 13 мая Во Владивостоке продолжают восстанавливать дорогу на Уборевича (Фото)
В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину 13:27, 13 мая В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину
Новостная лента
Май, 14 воскресенье
01:14
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
01:14
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
01:14
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
01:08
Авторынок России находится на пятом месте в европейском рейтинге
Май, 13 суббота
23:32
Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
22:16
Красота женщины влияет на мужское здоровье, - ученые
21:47
Медсестры роддома Владивостока отметили свой профессиональный праздник Фото
20:17
Во Владивостоке показали грани искусства Фото
19:32
В Приморье ликвидирован еще один лесной пожар
18:07
На предстоящей неделе во Владивостоке осадков не ожидается
17:36
Приморец предстанет перед судом за нелегальную охоту
17:29
Большегруз во Владивостоке влетел в леера из-за отказа тормозов
17:14
Ночью во Владивостоке подожгли иномарку
17:04
Мужчина ограбил ночью свою соседку-пенсионерку во Владивостоке
16:49
Во Влдаивостоке прошла 1/4 финала Приморской лиги Международного Союза КВН Фото
16:31
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8% с сегодняшнего дня
15:58
В Приморье орудуют «медицинские» мошенники
15:16
Во Владивостоке продолжают восстанавливать дорогу на Уборевича Фото
14:48
Владивосток готовится к ЕГЭ
14:25
Во Владивостоке проходят соревнования по спортивному ориентированию
13:58
Во Владивостоке пройдёт финальная игра приморской юниор-лиги КВН
13:27
В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину
12:48
Приморец жестоко зарезал своего знакомого из-за ненависти
12:21
Проект памяти «От первого лица»: Наталья Катченкова Видео
12:05
Юные гребцы Владивостока открыли городской сезон Видео
11:51
Ученым удалось заснять облик смерти
11:24
СМИ: На сотрудника полиции напали в Приморье
10:47
«Паровозик» из иномарок собирает пробку в сторону центра Владивостока Видео
10:39
Девочка, пропавшая во Владивостоке во время салюта, найдена живой
10:05
Во Владивостоке сгорела очередная иномарка
10:02
Гороскоп на 13 мая
09:17
Эксперт: Регулирование сферы ЖКХ в России критически неэффективно Эксклюзив
09:09
Во Владивостоке сегодня пойдет дождь
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Авторынок России находится на пятом месте в европейском рейтинге

По итогам апреля первенство по популярности остается у Lada
Фото: auto.sibkray.ru Фото: auto.sibkray.ru
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Итоги прошлого месяца показали по российскому авторынку положительную динамику. Стали известны отчетные данные по продажам авто в России за апрель – продажи выросли на 7%. Весьма неплохой результат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты агентства АВТОСТАТ обнародовали сегодня рейтинг европейских стран. И авторынок России там занимает пятое место.

На первом месте – рынок Германии. Там продано 290 697 автомобилей. Далее следует Франция с продажей 171 879 авто.

За французами – итальянцы, которые в апреле продали 169 359 авто. Кстати, заметим, на местном рынке было продано на 4,6% меньше, чем в прошлом году. Это первый минус на протяжении трех лет. Однако эксперты Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) не считают спад тревожным знаком и ждут возобновления динамики уже в ближайшие месяцы.

На четвертом месте расположилась Великобритания с продажами 152 076 авто. Ну и далее Россия. У нас было продано 119 тысяч авто. Продажи коммерческих автомобилей (LCV) не учитывались.

Теперь немного о самых популярных авто. По итогам апреля первенство по популярности остается у Lada – было продано 26,4 тысячи машин (это на 7% больше, чем показатели прошлого года). На второй ступеньке KIA с продажами 16 тысяч авто (и плюс 32%). Тройку лидеров замыкает Hyundai с 13 650 единиц и увеличением на 12%.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Медсестры роддома Владивостока отметили свой профессиональный праздник
21:47, 13 мая 2017 Медсестры роддома Владивостока отметили свой профессиональный праздник

В учреждении трудятся 75 специалистов

В Приморье ликвидирован еще один лесной пожар
19:32, 13 мая 2017 В Приморье ликвидирован еще один лесной пожар

Действует еще один лесной пожар

На предстоящей неделе во Владивостоке осадков не ожидается
18:07, 13 мая 2017 На предстоящей неделе во Владивостоке осадков не ожидается

В понедельник возможен дождь

Владивосток готовится к ЕГЭ
14:48, 13 мая 2017 Владивосток готовится к ЕГЭ

За прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой

Во Владивостоке пройдёт финальная игра приморской юниор-лиги КВН
13:58, 13 мая 2017 Во Владивостоке пройдёт финальная игра приморской юниор-лиги КВН

Вход свободный

В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину
13:27, 13 мая 2017 В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину

Поиски ведутся уже два месяца

Девочка, пропавшая во Владивостоке во время салюта, найдена живой
10:39, 13 мая 2017 Девочка, пропавшая во Владивостоке во время салюта, найдена живой

Жизни подростка ничего не угрожает