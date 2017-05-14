Авторынок России находится на пятом месте в европейском рейтинге

По итогам апреля первенство по популярности остается у Lada

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Итоги прошлого месяца показали по российскому авторынку положительную динамику. Стали известны отчетные данные по продажам авто в России за апрель – продажи выросли на 7%. Весьма неплохой результат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты агентства АВТОСТАТ обнародовали сегодня рейтинг европейских стран. И авторынок России там занимает пятое место.

На первом месте – рынок Германии. Там продано 290 697 автомобилей. Далее следует Франция с продажей 171 879 авто.

За французами – итальянцы, которые в апреле продали 169 359 авто. Кстати, заметим, на местном рынке было продано на 4,6% меньше, чем в прошлом году. Это первый минус на протяжении трех лет. Однако эксперты Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) не считают спад тревожным знаком и ждут возобновления динамики уже в ближайшие месяцы.

На четвертом месте расположилась Великобритания с продажами 152 076 авто. Ну и далее Россия. У нас было продано 119 тысяч авто. Продажи коммерческих автомобилей (LCV) не учитывались.

Теперь немного о самых популярных авто. По итогам апреля первенство по популярности остается у Lada – было продано 26,4 тысячи машин (это на 7% больше, чем показатели прошлого года). На второй ступеньке KIA с продажами 16 тысяч авто (и плюс 32%). Тройку лидеров замыкает Hyundai с 13 650 единиц и увеличением на 12%.