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Фоторепортажи

Во Влдаивостоке прошла 1/4 финала Приморской лиги Международного Союза КВН

Полуфинал состоится в октябре
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 12 мая, во Владивостоке состоялась 1/4 финала Приморской лиги КВН, сообщает РИА VladNews.


Команды представили на суд зрителям и жюри два конкурса : "Приветствие" и "Триатлон".


Таким образом, в полуфинале встретятся команды:
"Макароны по флотски" (ТОВВМУ им.С.О. Макарова);
"Сборная Артема - Мадонна" (г.Артем);
"Твой стиль" (ВГУЭС);
"Сборная Кореи" (Владивосток);
"Какао - какао" (ДВФУ);
"Улет" (Владивосток);
"Сборная Комсомольска-на-Амуре" (Комсомольск-на-Амуре).

Полуфинальная игра Приморской лиги КВН состоится в октябре. 

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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