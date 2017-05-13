Во Влдаивостоке прошла 1/4 финала Приморской лиги Международного Союза КВН

Полуфинал состоится в октябре

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 12 мая, во Владивостоке состоялась 1/4 финала Приморской лиги КВН, сообщает РИА VladNews.



Команды представили на суд зрителям и жюри два конкурса : "Приветствие" и "Триатлон".



Таким образом, в полуфинале встретятся команды:

"Макароны по флотски" (ТОВВМУ им.С.О. Макарова);

"Сборная Артема - Мадонна" (г.Артем);

"Твой стиль" (ВГУЭС);

"Сборная Кореи" (Владивосток);

"Какао - какао" (ДВФУ);

"Улет" (Владивосток);

"Сборная Комсомольска-на-Амуре" (Комсомольск-на-Амуре).



Полуфинальная игра Приморской лиги КВН состоится в октябре.