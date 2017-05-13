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Политика и экономика

Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Чтобы подтвердить стаж, достаточно будет предоставить документы индивидуального учета
Фото: golos-buryatyi.ru Фото: golos-buryatyi.ru
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Информация о новом порядке подтверждения стажа для начисления пенсий размещена на официальном сайте кабинета министров.

Новый порядок упрощает подтверждения стажа для начисления пенсиям лицам, которые какое-то время ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, а также трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные и/или ежемесячные выплаты.



Согласно внесенным изменениям, чтобы подтвердить стаж, достаточно будет предоставить документы индивидуального (персонифицированного) учета. Согласно документу, сведения будут вноситься по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение гражданина, за которым осуществляется уход.
«Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Также данный документ вносит изменения в порядок включения отдельных периодов в трудовой стаж. Теперь в стаж будут включать периоды, гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека, за которого страхователь сам эти взносы не платил.

Вносится в трудовой стаж и период, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности (с последующей реабилитацией), или временно отстранен от работы

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