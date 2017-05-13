Красота женщины влияет на мужское здоровье, - ученые

Прекрасные особы могут стать причиной серьезных последствий

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что женская красота негативно сказывается на мужском здоровье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты провели эксперимент, участниками которого стали 85 мужчин разного возраста. Результаты показали, что встреча с привлекательной женщиной наносит вред мужскому организму.

Во время исследования добровольцев оставляли одних в комнате и предлагали им разгадывать головоломку «Судоку», в какой-то момент в помещение входила дама эффектного вида, находилась там несколько минут и покидала комнату.

По словам ученых, в организме испытуемого, когда он присутствовал в компании красивой женщины, резко повышался уровень кортизола – гормона стресса, который приходил в норму, когда мужчина оставался наедине. Причиной этого было то, что участник эксперимента забывал все свои дела и начинал думать только о том, как бы ему познакомиться с прекрасной особой.

Отмечается, что частые резкие скачки уровня кортизола у представителей сильной половины человечества могут привести к сбою обмена веществ, что, в свою очередь, скажется на здоровье в виде гипертонии или даже импотенции. Эксперты советуют мужчинам более сосредотачиваться на себе и не допускать неприличных мыслей на счет окружающих их дам.