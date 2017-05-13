Приморец предстанет перед судом за нелегальную охоту

Расследование завершено

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В Дальнереченске завершено расследование уголовного дела по статье «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В феврале 2017 года в отдел полиции поступила информация о том, что в урочище ключа Утазов производится отстрел диких животных. В ходе розыска был задержан подозреваемый в незаконной охоте.

В отделе полиции 51-летний житель села Поляны дал признательные показания и указал место отстрела, разделки и схрона дикого животного.

На месте забоя, в 63 квартале Боголюбовского лесничества полицейские совместно с представителем ассоциации охотничьего хозяйства под валежиной в сугробе обнаружили фрагменты туши благородного оленя и гладкоствольное ружье 12 калибра.

Установлено, что документов, дающих право на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение огнестрельного оружия, у подозреваемого нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проведен ряд исследований и экспертиз.

Заключением судебно-зоологической экспертизы установлено, что в результате браконьерской охоты погибла особь 5-летнего самца благородного оленя (изюбра). Ущерб, причиненный государству, составил 105 тысяч рублей.

За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия правонарушитель привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению экологического преступления. Дело направлено в суд.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ареста на срок до шести месяцев.