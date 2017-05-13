Мужчина ограбил ночью свою соседку-пенсионерку во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 81-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что на неизвестные из ее квартиры похитили деньги в сумме 39 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу и возможных очевидцев. Установлено, что ночью, пока потерпевшая спала, злоумышленник вошел в квартиру, отжав деревянную дверь, похитил деньги и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 36-летнего соседа потерпевшей, который дал признательные показания. Мужчина рассказал, что похищенные деньги потратил на спиртное и развлечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.