В Приморье орудуют «медицинские» мошенники

Лже-сотрудники часто работают с пожилыми гражданами

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Приморцев предупреждают о «медицинском» мошенничестве, которое маскируется под оказание бесплатной врачебной помощи на дому одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения. Преступники владеют специальной терминологией, используют соответствующие атрибуты одежды, медицинской техники, бланки рецептов. При общении по телефону с гражданами они ссылаются на проведение различных социальных и благотворительных программ, представляются сотрудниками известных медицинских учреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Мошенники реализуют биологические активные добавки под определенной социальной и возрастной группе - престарелых граждан, инвалидов и лиц, нуждающихся в постоянном медицинском уходе. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками, ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им предлагается за определенную предварительную оплату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами. Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионеры покупают предложенные лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз.

Так, от действий мошенников пострадала жительница города Спасск-Дальний 1952 года рождения. Поверив обещаниям исцелить ее от неизлечимой болезни, она перевела на банковскую карту мошенников, зарегистрированную в другом регионе, 120 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая, ей позвонили неизвестные и, представившись медиками, сообщили о страшном диагнозе и необходимости лечения. Пенсионерке предложили дорогостоящее лекарство, за которое в течение часа нужно перевести на карту денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, что женщина и сделала. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. На сегодняшний день известно, что мошенники находились в Уральском федеральном округе. Телефон и банковская карта, на которую был сделан перевод, заблокированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.