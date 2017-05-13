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Общество

Владивосток готовится к ЕГЭ

За прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Подготовку к проведению Единого государственного экзамена в школах Владивостока обсудили на заседании межведомственной комиссии в администрации города. В ходе заседания, которое провела заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева, специалисты затронули и организацию проведения ГИА – Государственной итоговой аттестации в 9-х классах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

ЕГЭ за прошедшие восемь лет стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. В то же время в правила его проведения периодически вносятся изменения. Так, в 2015 году экзамен по математике был разделён на базовый и профильные уровни, а единый госэкзамен по иностранном языку два года назад пополнился разделом «Говорение». В этом году изменения произошли в ГИА: если раньше ученики должны были сдавать только два предмета - математику и русский язык, то с этого года они обязаны сдавать еще два предмета на выбор.

Неизменными остаются запреты и ограничения: так, по-прежнему действует полный запрет на использование средств сотовой связи. Причем он распространяется для всех – учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей.

Для сдачи ЕГЭ в этом году во Владивостоке подготовлено 14 пунктов вместимостью до 150 человек. В аудиториях, где будут сдавать экзамен, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена, специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году во Владивостоке 2211 человек. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1393 школьника краевого центра, что составило 63 % от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – история, которую пожелали сдавать 917 человек. На третьем месте – физика, 701 школьник. Самой невостребованной стала география. На экзамен по этой дисциплине придут 156 человек.

В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели, для которых специалисты управления по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока провели специальные семинары. Традиционно в школах города прошли общегородские родительские и ученические собрания по вопросам подготовки к ЕГЭ.

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