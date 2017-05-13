Во Владивостоке проходят соревнования по спортивному ориентированию

В субботу, 13 мая, и воскресенье, 14 мая, во Владивостока пройдет кубок города по спортивному ориентированию. Местом проведения соревнований выбран лесной массив в районе остановки транспорта «Лесная заимка» и сопка Холодильник. Мероприятие состоится при поддержке администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на мэрию.
Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации города, соревнования пройдут в целях популяризация и развития спортивного ориентирования как массового вида спорта, пропаганды активного и здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов и команд для формирования сборных команд Владивостока.
Программа соревнований
13 мая (сопка Холодильник):
11.30 - открытие соревнований;
12.00 - интервальный старт участников на дистанции «Классика».
14 мая (лесной массив в районе остановки «Лесная заимка»):
12.00 - интервальный старт участников на дистанции «Спринт»;
15.00 - награждение по сумме двух дней соревнований, закрытие соревнований.
Узнать боле подробную информацию можно по телефону 298-61-44.