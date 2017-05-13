Юные гребцы Владивостока открыли городской сезон. Самые молодые владельцы байдарок и каноэ вышли на первые в этом году соревнования. На озере Юность в упорной борьбе сошлось порядка 80 гребцов, желающих отобраться на более крупные состязания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Юные гребцы Владивостока открыли городской сезон
Сезон открытВладивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.
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