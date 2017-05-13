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Юные гребцы Владивостока открыли городской сезон

Сезон открыт
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Юные гребцы Владивостока открыли городской сезон. Самые молодые владельцы байдарок и каноэ вышли на первые в этом году соревнования. На озере Юность в упорной борьбе сошлось порядка 80 гребцов, желающих отобраться на более крупные состязания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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