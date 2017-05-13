Во Владивостоке пройдёт финальная игра приморской юниор-лиги КВН

Вход свободный

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 мая, в 17 часов во Владивостоке на сцене Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет финал второго сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

За титул чемпиона будут бороться команды «Малая заря» (Владивосток, школа № 58), «Нам так надо» (Владивосток, школа № 81), «С чистого листа» (Владивосток, гимназия № 1) и «Пацанки» (пгт. Новошахтинск).

Команды представят на суд зрителей и жюри по три выступления: «Приветствие» , «Капитанский конкурс в жанре stand-up» и «Знакомый сюжет». Также жюри предстоит выбрать лучших кавээнщиков в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший номер».

Ведущим предстоящей игры станет участник высшей лиги КВН Богдан Лисевский (команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашика»), а главным призом приморской юниор-лиги КВН станет поездка осенью 2017 года в Москву на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН. Игру будет транслировать федеральный канал «Карусель».

Напомним, Всероссийская юниор-лига КВН - официальная лига Международного союза КВН. Мероприятия программы реализует Российский союз молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК».

Вход для зрителей свободный, однако количество место ограничено. Информация по билетам: 8-950-293-6242. Подробности - в официальной группе Вконтакте: https://vk.com/juniorkvnprim.