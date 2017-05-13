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Общество

Медсестры роддома Владивостока отметили свой профессиональный праздник

В учреждении трудятся 75 специалистов
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Медицинские сестры роддома № 3 Владивостока принимают поздравления. 12 мая – их профессиональный праздник, который в этот день отмечается во всем мире.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в настоящее время в учреждении трудятся 75 специалистов данного профиля, включая анестезистов, процедурных, палатных, операционных и младших медицинских сестер. Они задействованы в работе всех подразделений роддома, обеспечивая оказание качественной и эффективной помощи женщинам и их малышам.

Нельзя не подчеркнуть, что многие медицинские сестры представляют коллектив родильного дома № 3 Владивостока на протяжении уже многих лет. Среди них – Альбина Воронкова, стаж которой в учреждении составляет 47 лет. Примечательно, что датой ее приема на работу значится 1 июня – День защиты детей. Это особенно символично, если учесть, что вся профессиональная деятельность Альбины Дмитриевны связана с оказанием помощи маленьким пациентам и заботой о них. Альбина Воронкова занимает должность младшей медсестры по уходу за больными отделения новорожденных.

Людмила Ведяйкина трудится в роддоме № 3 Владивостока уже более 40 лет. В далеком 1971 году она была принята в учреждение на должность медицинской сестры отделения новорожденных. Сейчас Людмила Степановна трудится младшей медсестрой этого подразделения. Ее стаж работы по специальности составляет 45 лет. В 2017 году Людмила Ведяйкина была отмечена почетной грамотой Думы г. Владивостока.

Медсестра-анестезист Ольга Шумская присоединилась к коллективу учреждения в 1972 году. С тех пор и по настоящее времени она трудится в отделении анестезиологии и реанимации.

Людмила Скоробогатых была принята в роддом № 3 Владивостока в 1975 году. Сегодня она занимает должность младшей медицинской сестры родового отделения.

Отдельных слов заслуживает главная медицинская сестра учреждения Галина Вторушина. Она поступила сюда на работу в 1973 году в качестве медсестры, в 1997 году была переведена на должность старшей медсестры-анестезиста, а в 1999-м – главной медсестры. Галина Сергеевна имеет награды, почетные грамоты городского, краевого и федерального уровня. Награждена медалью «За безупречный труд», которая ей была вручена в 2015 году. Также она является почетным донором РФ. Это звание носят еще несколько медицинских сестер родильного дома № 3 Владивостока.

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