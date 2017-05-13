Во Владивостоке показали грани искусства

В краевой картинной галерее открылась новая выставка

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 12 мая, в залах Приморской государственной картинной галереи открылась выставка - конкурс работ учащихся детской художественной школы школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

В экспозицию выставки вошли 45 работ юных художников от 10 до 16 лет. Отметим, что выставка является итоговой, годовой для учащихся детской художественной школы.

А вот темами картин послужили картины Великих художников от Эпохи Возрождения до Современного искусства. Работы выполнены в различных стилях станковой живописи – от классицизма до поп-арта. В ряде работ был использован метод авторизированной копии, когда автор привносит и видоизменяет известное произведение сюжетно или стилистически. Работы юных художников несут в себе искреннюю и позитивную энергетику детского творчества в сочетании с вечной классикой мирового искусства.

Стоит отметить, что лучшие художники получили памятные подарки.