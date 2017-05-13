Проект памяти «От первого лица»: Наталья Катченкова

Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой Победы

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

8 канал завершает цикл сюжетов «От первого лица». Каждый день наши корреспонденты встречались с ветеранами, детьми, узниками Великой Отечественной войны. Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой Победы. Cвоими воспоминаниями делится Наталья Катченкова, в военные годы жительница блокадного Ленинграда.