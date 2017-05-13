8 канал завершает цикл сюжетов «От первого лица». Каждый день наши корреспонденты встречались с ветеранами, детьми, узниками Великой Отечественной войны. Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой Победы. Cвоими воспоминаниями делится Наталья Катченкова, в военные годы жительница блокадного Ленинграда.
Проект памяти «От первого лица»: Наталья Катченкова
Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой ПобедыВладивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.
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