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8 канал

Проект памяти «От первого лица»: Наталья Катченкова

Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой Победы
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

8 канал завершает цикл сюжетов «От первого лица». Каждый день наши корреспонденты встречались с ветеранами, детьми, узниками Великой Отечественной войны. Свидетели военных времен рассказывали свои личные истории Великой Победы. Cвоими воспоминаниями делится Наталья Катченкова, в военные годы жительница блокадного Ленинграда.

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