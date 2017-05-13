В Приморье разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В Уссурийске разыскивается без вести пропавший Андрющенко Максим Олегович, 1980г.р., который 10 марта 2017года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает РИА VladNews.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170см, худощавого телосложения, глаза серые, волос темный, короткий, имеются лобные и теменные залысины.

Особые приметы: клыки на верхней челюсти из металла желтого цвета, при ходьбе хромает.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Максима, просим позвонить по телефонам:

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