Во Владивостоке сгорела очередная иномарка

Никто не пострадал

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Вечером в пятницу, 12 мая, в 17.57 в пожарную службу Владивостока поступило сообщение о возгорании автомобиля в районе дома по улице Кирова, 45, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению. В 18.08 пожар был локализован, а в 18.29 -полностью ликвидирован.

По сигналу на место происшествия прибыли пять человек личного состава и одна единица техники. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.