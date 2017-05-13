Ученым удалось заснять облик смерти

Специалисты в скором времени смогут остановить процесс старения

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Ученым впервые удалось заснять облик смерти. Данное исследование было сделано на примере червя, в теле которого от клетки к клетке циркулировали синие флуоресцентные волны до поры полной смерти организма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

В холе исследования специалисты решили выяснить, как смерть распространяется по всему организму. Таким образом, эксперты увидели на примере умирающего червя волновое прохождение синего света сквозь кишечник.

По словам ученых, некроз циркулирует по всему организму из-за химической реакции, в которой участвует кальций, находящийся в клетках.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что старение приближается при накапливании молекулярных повреждений в клетках. Благодаря исследованию ученые смогут остановить данный провесс.