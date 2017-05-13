СМИ: На сотрудника полиции напали в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Полиция проводит проверку по факту нападения на увольняемого сотрудника правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что начальник МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю напал на увольняемого сотрудника.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

В случае того, если неправомерные действия были действительно совершены, то обвиняемый понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Если сообщение заявителя является ложным, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело за ложный донос. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.