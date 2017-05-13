Приморец жестоко зарезал своего знакомого из-за ненависти 12:48, 13 мая Приморец жестоко зарезал своего знакомого из-за ненависти
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Приморец жестоко зарезал своего знакомого из-за ненависти

Уголовное дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

24-летний жители села Мельничное обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 29 июня 2016 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого. Потерпевший умер от острой кровопотери.

Преступление было совершено в присутствии очевидцев, поэтому обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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