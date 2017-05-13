Приморец жестоко зарезал своего знакомого из-за ненависти

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

24-летний жители села Мельничное обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 29 июня 2016 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого. Потерпевший умер от острой кровопотери.

Преступление было совершено в присутствии очевидцев, поэтому обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.