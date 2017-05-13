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Общество

Во Владивостоке сегодня пойдет дождь

Температура воздуха +7...+9 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. В крае переменная облачность местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью +10...-0 °C, днем +5...+26 °C.


Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5 ...+7 °C, днем +7...+9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью +9...+11 °C, днем +20...+22 °C.

В Находке облачно, ночью небольшой дождь, в конце дня кратковременный дождь. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днем +10...+12 °C.

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