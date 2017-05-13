Известный российский телеведущий появился на людях с разбитым лицом

Он отметил, что женщины «видят в мужчине со шрамами победителя в схватке»

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Телеведущий Дмитрий Киселев очень удивил публику, появившись на деловом мероприятии в Москве с разбитым лицом. Как оказалось, ссадины и шрамы журналист получил, находясь на даче в Коктебеле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Я сажал маслины на даче, мы растянули ствол веревочками. Я споткнулся и проехался лицом по гравию. Я думаю, вы видите следы от камешков», - пояснил он ссадины на лице презентации книги председателя крымского парламента Владимира Константинова «Пройти свой путь».

Однако даже в такой ситуации Дмитрий Киселев пошутил, что ссадины на его лице - это временная смена имиджа, которая отражает его позицию. Также он напомнил, что женщины «видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».

Напомним, что презентация книги под названием «Пройти свой путь», которую написал спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, прошла в четверг, 11 мая. По словам автора, идея книги появилась у него в начале 2015 года, а поводом стало желание сохранить для истории главные моменты при проведении референдума на полуострове. Дмитрий Киселев заметил, что в книге точным и простым языком изложены аргументы в пользу законности присоединения Крыма к территории Россией.