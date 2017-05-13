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Манго помогает побороть рак молочной железы, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: hayro.la Фото: hayro.la
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что манго является эффективным средством для профилактики рака молочной железы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование на мышах, проанализировав противовоспалительные свойства полифенолов фрукта манго на клетки рака молочной железы и обычные клетки.

Эксперты решили выяснить содержится ли в манго полифенолы, и могут ли они побороть раковые опухоли. Результаты исследования показали, что при 5 мкг/мл GAE полифенолы манго снизили пролиферацию клеток рака молочной железы примерно на 90%.

Та же концентрация полифенолов манго оказывала примерно 20% снижение пролиферации образцов нераковых клеток. Результаты этого исследования показали, что уничтожающие клетки эффекты полифенолов манго являются специфическими для раковых клеток.

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