Земля может нагреться на 1,5 градуса меньше чем за десять лет, - ученые

Отмена Парижского соглашения приведет к быстрому росту глобальной температуры

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Расчеты показали, что отмена Парижского соглашения приведет к быстрому росту глобальной температуры. Верхний предел потепления, намеченный экспертами ООН, будет преодолен уже к 2026 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Принятое странами ООН в 2015 г. Парижское соглашение по климату ставит своей целью удержание роста температуры ниже 2 °С относительно доиндустриального уровня, а в идеале – в пределах 1,5 °С. Однако теперь становится ясно, что для достижения этой цели нам придется очень и очень постараться: в статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, ученые сообщают, что порог в 1,5 °С может быть перейден меньше чем за десятилетие – к 2026 г.

Ученые из Мельбурнского университета Бенджамин Хинли и Эндрю Кинг использовали новейшие климатические модели для оценки возможных сценариев ближайшего будущего, на тот случай, если бы Парижского соглашения не было или оно, как обещают некоторые «скептики», действительно будет аннулировано. Работа климатологов показала, что в этих условиях потепление планеты будет стремительно ускоряться.

Хинли и Кинг отмечают, что продолжающийся рост выбросов парниковых газов (прежде всего углекислого газа и метана) в ближайшие годы наложится на динамику «междесятилетних» осцилляций (Interdecadal Pacific Oscillation, IPO) температуры поверхности Тихого океана. Эти колебания оказывают глобальное влияние на климат, и, если в предыдущие годы IPO уходили в минимум, теперь эта фаза закончилась, температура начала расти и продолжит в ближайшие пару десятков лет. В результате заветная планка в 1,5 °С может быть взята уже в 2024–2029 годах.

Стоит заметить, что реализация пунктов Парижского соглашения идет не слишком успешно. С момента его ратификации во всем мире приняты новые законы (14) и новые ограничительные меры (33). Новый президент США и вовсе грозится выйти из соглашения, по которому страна обязалась снизить выбросы парниковых газов к 2025 году почти на треть. На долю США приходится порядка 15 процентов глобальных выбросов, однако последствия выхода Америки из договора будут куда шире. Если это действительно произойдет, то развитие событий легко может пойти по сценарию, рассчитанному Хинли и Кингом.