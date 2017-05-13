Эксперт: Регулирование сферы ЖКХ в России критически неэффективно

Известный специалист в области ЖКХ Дмитрий Нифонтов - в интервью РИА VladNews

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Проблемы, связанные с жилищно-коммунальной деятельностью и благоустройством Владивостока, являются для горожан самыми ключевыми и спорными. Представители законодательной власти, руководители управляющих компаний и непосредственно потребители услуг ЖКХ никак не могут прийти к соглашению в вопросах, затрагивающих такие важные аспекты, как состояние жилищного фонда, стоимость услуг, систему тарифообразования и работу управляющих компаний в целом. Таким образом, проблема остается, нарастая как снежный ком, грозящий поглотить и разбитые дороги, и ветхие дома, и квитанции с регулярно растущими цифрами… Есть ли выход из сложившейся ситуации и где его искать, корреспонденту РИА VladNews рассказал известный эксперт в области ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

- Дмитрий Юрьевич, достаточно негативная ситуация в сфере ЖКХ, мягко говоря, поражает своими масштабами. Где искать корень проблемы?

- На мой взгляд, к решению проблемы необходимо подходить комплексно, учитывая и замену, и переобучение специалистов, работающих в этой области, повышение уровня грамотности потребителей, совершенствование законодательной базы…

- Своего рода три кита в решении задачи, но можно ли это реализовать на практике?

- Вполне. В нашей стране реализуется множество программ жилищного провсещения, но, увы, по большому счету они фиктивны и не дают результатов. Возможно, подобные программы нужно вывести из статуса федеральных и распределить среди муниципалитетов, как, например, уже было сделано в Ленинградской области. Что касается кадрового состава, то, прежде всего, необходимо упорядочить государственную политику, чтобы было четко понятно, какие именно специалисты нам нужны, а затем уже можно приступать к обучению персонала. К слову, технический персонал в обучении не нуждается, отлично выполняя свои обязанности, а управленческий состав должен отчетливо понимать: кем и как управлять, что снова возвращает нас к вопросу о необходимости преобразования государственного регулирования в целом.

- Заинтересовано ли наше государство в этом?

- В этом и вопрос. Хочу отметить, что буквально 24 апреля в Государственной Думе состоялись публичные слушания на тему отсутствия эффективности в сфере ЖКХ. Среди основных вопросов, касающихся в том числе нормативно-правовых актов сферы ЖКХ – правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, заключения договоров между исполнителями услуг и ресурсоснабжающими организациями, перечнем предоставляемых услуг. Как результат – вывод экспертов о критически неэффективном регулировании сферы ЖКХ МинСтроем Российской Федерации, где каждое новое постановление и новые поправки добавляют конфликтных ситуаций и обязанностей исполнителю услуг, механизм финансирования которых просто напросто не определен. Таким образом, все дополнительные расходы включаются в квитанции, ложась на плечи жильцов. По факту, правительство реализует свои недоработанные проекты за счет потребителей посредством управляющих компаний.

- Как же тогда добиться взаимодействия?

- Жилищный Кодекс РФ уже установил договорные отношения между управляющей компанией и потребителями, а государственное вмешательство сводит их к нулю, т.к. при государственном регулировании очень низкий уровень конкуренции, что ведет к снижению качества услуг. Ведь государство изначально регулирует ресурсоснабжающие предприятия – тепловые сети, водоканал, которые, по сути, являются монополистами…

- То есть нужно уходить от монополий?

- Прежде всего, нужно стремиться к повышению грамотности собственников, которые будут способны вступать в договорные отношения с четким пониманием предмета этих отношений, и параллельно отменить нормы, содержащие необоснованные дополнительные требования к исполнителям услуг, которыми выступают управляющие компании. То есть, все сводится к тому, что нужно полностью пересмотреть жилищное законодательство.

- Дмитрий Юрьевич, на Ваш взгляд, какова ситуация в сфере ЖКХ в приморской столице?

- Проблемы, стоит отметить, у всех регионов общие, и все они связаны с недочетами в федеральном законодательстве. Соответственно, и решение у этих проблем идентичное, как я уже говорил – для начала собственникам многоквартирных домов нужно научиться договариваться между собой и с управляющей компанией. Только в том случае, если будет достигнуто взаимопонимание в системе исполнитель-потребитель, когда грамотно установлены договорные отношения и учтены интересы обеих сторон, можно урегулировать жилищно-коммунальный вопрос. Когда потребитель понимает, чего он хочет, а исполнитель точно знает, каким образом и в какие сроки он способен это реализовать, а также когда все вышесказанное детально и доступно закреплено в законодательстве – порядок гарантирован даже в такой массивной и сложной структуре, как ЖКХ.

Подготовила Олеся Склярова