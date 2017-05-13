В эксперименте участвует 4 выпускников университета аэрокосмических технологий Бэйхан

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В КНР начался эксперимент по отправке людей на Луну, в ходе которого четверо добровольцев проведут 200 суток в закрытой капсуле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Синьхуа».

Капсула, созданная для этого эксперимента, имитирует лунную станцию «Юэгун-1». Эту станцию Китай планирует заплатить на поверхность Луны в 2025 году.



В эксперименте участвует 4 выпускников университета аэрокосмических технологий Бэйхан. Два парня и две девушки проживут более погода в закрытой капсуле, площадь которой составляет лишь 160 квадратных метров. Капсула «Юэгун-1» состоит из нескольких модулей, в том числе комната для выращивания растений, животных, спальный отсек, а также гостиная и помещение для переработки отходов.



Программу исследователи решили разбить на несколько этапов. Первый этап продлиться 60 дней. После этого эксперимент может продолжить другая группа добровольцев. Ежедневно участникам эксперимента придется выполнять задания, которые поставят перед ними психологи и другие специалисты.



Ученые будут следить, как они справляются с поставленными задачами, а также будут изучать, как влияет на психологическое состояние человек длительное пребывание в ограниченном пространстве. Капсула «Юэгун-1» состоит из нескольких модулей, в том числе комната для выращивания растений, животных, спальный отсек, а также гостиная и помещение для переработки отходов.



Схожий эксперимент уже проводили в Китае. Тогда добровольцы провели в капсуле 105 суток.

«Юэгун-1» является третьей биорегенеративной базой жизнеобечения в мире, а также первой базой, разработанной полностью силами китайских специалистов. Руководил проектом по его созданию инженер Лю Хун. Он заявил, что к 2030 году Китай сможет разместить первых космонавтов на Луне.