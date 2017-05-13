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Анорексия является психическим заболеванием, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: okeydoc.ru Фото: okeydoc.ru
Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

Группа ученых в ходе исследования установили причину развития у людей анорексии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на American Journal of Psychiatry.

Специалистам удалось идентифицировать один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями.

По словам ученых, расстройство приема пищи связано генетически с нейротизмом и шизофренией. Таким образом, можно сделать вывод, что аноресия – это психическое заболевание.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анарексией и 10982 здоровых людей.

Однако эксперты не планируют останавливаться на достигнутом.

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