Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 13 и 14 мая – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

13 мая в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

13 мая в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

13 мая в 12 часов – «Общаемся на английском» - встреча с директором фонда «Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

13 мая в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

13 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

13 мая в 18 часов – презентация сборника стихотворений и рассказов молодых авторов «Исправляй № 3» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

29 апреля в 19:30 – собрание клуба любителей фантастики «Белый Дракон» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

14 мая в 11 часов – клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

14 мая в 12 часов – мастер-класс для подростков «Ораторское искусство» в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

14 мая в 14 часов – литературные встречи в рамках проекта «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

14 мая в 14 часов – беседа «Дети мира» в рамках работы центра детского общения «Эврика» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

14 мая в 16 часов – презентация «Табак – наш враг» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

14 мая в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

14 мая в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные мероприятия

13 мая в 10 часов - в спортзале школы-интерната № 1 (ул. Баляева, 46) Владивостока пройдет турнир по фехтованию. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет федерация фехтования Приморского края. Вход свободный.

13 мая в 11 часов – Краевой дом физкультуры (Партизанский проспект, 2) приглашает поклонников единоборств на соревнования по самбо и сумо среди девушек. Начало первенства Владивостока по самбо – в 11 часов, первенства по сумо – в 15 часов. Сборную команду краевого центра представят воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка». Вход свободный.

13 мая в 11.30 – во Владивостока пройдет кубок города по спортивному ориентированию. Местом проведения соревнований выбрана сопка Холодильник. Мероприятие состоится при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

13 мая в 15 часов – на набережной Цесаревича во Владивостоке пройдет городской спортивный праздник «Открытие роллер-сезона». Его организатором выступит роллер-школа и клуб «Family» при поддержке администрации города. На открытии спортивного праздника в районе моста «поцелуев» развернется интерактивная площадка, на которой пройдут выступления роллер-спортсменов в дисциплине фристайл слалом, шоу экстремальных прыжков, конкурсы и эстафеты для детей. Все это будет сопровождаться музыкой и веселым настроением. Вход свободный.

14 мая в 10 часов - в спортзале школы-интерната № 1 (ул. Баляева, 46) Владивостока пройдет турнир по фехтованию. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет федерация фехтования Приморского края. Вход свободный.

14 мая в 10 часов - во Владивостоке на острове Русском в районе поселка Мелководный (спортивный клуб острова Русский) состоится чемпионат города по маунтинбайку. Организатором мероприятия выступает федерация велосипедного спорта и триатлона краевой столицы. Велогонка пройдет в дисциплине «кросс-кантри». Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Все участники в обязательном порядке должны иметь велосипедные шлемы. Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля – стоять заглушки. Вход свободный.

14 мая в 12 часов – во Владивостока пройдет кубок города по спортивному ориентированию. Местом проведения соревнований выбран лесной массив в районе остановки транспорта «Лесная заимка». Мероприятие состоится при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

14 мая в 12 часов – во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет первый этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal - 2017. В соревнованиях примут участие около 40 пилотов со всего Приморского края, а также пилоты из Хабаровска. Традиционно участники разделены на два класса – Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты). Вход свободный.