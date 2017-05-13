Преподаватели Владивостока осваивают новые подходы в педагогике

На семинаре участники познакомились с теоретическими и практическими разработками

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В школе № 6 Владивостока прошел обучающий семинар для педагогов. В нем также приняли участие заместитель главы города Наталья Мальцева, начальник управления образования администрации Владивостока Марина Фролова, преподаватели ДВФУ, сотрудники Краевого института развития образования, руководители образовательных учреждений Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Семинар был посвящен компетентностному подходу в педагогике. Именно такой подход, по мнению ведущего семинара Александра Попова, обеспечивает подготовку детей к решению жизненных проблем. При исторически сложившемся подходе изучения в школах научных теорий не все дети, во-первых, способны усвоить абстрактные теоретические предметы, во-вторых, не понимают, зачем им это надо, и, наконец, в науку попадут лишь несколько процентов из них.

На семинаре участники познакомились с теоретическими и практическими разработками феномена компетенции, идеологией и технологией проведения компетентностных олимпиад, авторскому подходу к работе с одаренными детьми, мотивационной структурой школьников. Одна из основных задач, которую пока не решают современные выпускники, - это самоопределение. А задача школы - научить подростков ставить вопросы себе, как к «деятелю» собственного будущего. И, конечно, обучить находить методы для получения осознанных ответов.

Александр Попов, доктор философских наук, широко известен в сфере образования как разработчик и соавтор многих образовательных программ и проектов открытого и дополнительного образования. Он руководит Лабораторией компетентностных практик образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», является главным научным сотрудником Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, генеральным директором АНО ДПО «Открытое образование», директором Российской компетентностной олимпиады, автором более 100 научных публикаций.

Ведущий российский практик и философ приглашен образовательным центром «КоД РАЗВИТИЯ» и уже провел ряд обучающих встреч в ВДЦ «Океан» со старшеклассниками - участниками смены «Формула успеха», в Уссурийске - с представителями педагогического сообщества из городов и районов края, в ДВФУ - с магистрантами и преподавателями кафедры теории и методики профессионального образования Школы педагогики ДВФУ.