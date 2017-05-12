Корейский инвестор вложит миллион долларов в рыбообработку в Приморье

Планируется создание предприятия в Уссурийском ГО

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Представители компании «ТеКён Трейд» из Южной Кореи прибыли в Приморье с целью подыскать площадку для строительства завода по переработке рыбы. Первоначальные инвестиции должны составить около 1 млн долларов, на первом этапе планируется создать 128 новых рабочих мест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как сообщил гендиректор компании-инвестора Джон ХанГё, они заинтересованы в том, чтобы создать совместное предприятие с камчатской компанией ООО «Аксад» и получить статус резидента Свободного порта Владивосток.

- Мы готовы производить экспортную продукцию для Южной Кореи – разделанный минтай, используя сырье с Камчатки. Первоначальные инвестиции составят до 1 млн долларов США, на первом этапе планируется создать 128 рабочих мест. Приблизительный объем переработки составит 8-10 тысяч тонн минтая в год, - отметил Джон ХанГё.

Кроме того, после запуска предприятия будут организованы сопутствующие производства – переработка икры и печени минтая, а также переработка рыбных отходов – изготовление рыбной муки и технического жира.

– Мы осмотрели семь земельных участков, оценили инфраструктуру, а также убедились в наличии свободных рабочих рук. По итогам поездки мы рассмотрим возможность строительства предприятия на территории Уссурийского городского округа, - сказал партнер инвесторов, гендиректор ООО «Аксад» Сергей Кузьминицкий.

Отметим, на территорию Уссурийского городского округа по предварительным оценкам за период 2016-2019 гг. поступит инвестиций в размере около 5 млрд рублей. Планируется создание 926 рабочих мест.

Основными направлениями деятельности резидентов Свободного порта Владивосток в Уссурийском округе стали: пищевая промышленность, декоративное садоводство, аквакультура, переработка отходов резины, производство бытовых электроприборов, производство целлюлозы, производство пластмассовых плит, труб, профилей, обработка металлов, деревообработка, транспортная логистика, производство безалкогольных напитков и производство промышленного оборудования.