Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу

Хищник в ноябре несколько дней держал в страхе Владивосток

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

15 мая 2017 года знаменитый амурский тигр по кличке Владик, погулявший в октябре 2016 года по окраинам Владивостока и здорово напугавший местных жителей, вернется в дикую природу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр». Взрослую самостоятельную жизнь молодой самец продолжит в национальном парке «Бикин».

Специалисты уверены: до прогулки во Владивостоке Владик погулял и в Артеме. За эти несколько дней хищник успел попасть на десятки фото- и видеокамер, а также стать главным героем всех выпусков новостей. Спустя несколько дней «аккуратных» странствий тигра по большому городу, в результате которых он так и ни разу не вышел в жилые кварталы, его отловили специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края.

Дальше был Центр реабилитации (ПРОО «Центр Тигр»), где провели ветеринарный осмотр, анализы и тесты, которые показали, что тигр полностью здоров, отлично охотится и боится людей. Специалисты были единодушны – возвращению в дикую природу быть, осталось дождаться весны, когда в тайге сойдет снег, у копытных появится потомство, а мелкие животные отойдут от зимнего сна и выползут из своих убежищ. В это время молодому хищнику будет несравнимо легче добывать себе пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям.

Параллельно с тестами и анализами прошло голосование за имя для тигра, в котором победил вариант, предложенный министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. Имя Владик (сокращенно от Владивосток), как прокомментировал сам министр, подходит тигру «из-за любви, которую хищник продемонстрировал к городской жизни».

В ходе всего курса реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление и ветеринарное сопровождение. Кроме того, Центр предоставил ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут перемещения тигра по тайге после выпуска.

Решение о месте и дате выпуска Владика приняли специалисты Росприроднадзора на основании мнений специалистов, результатах ветеринарного осмотра и проведенных анализов. Выпуск тигра в дикую природу проведет департамент по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Приморья при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

В воскресенье, 14 мая, в 14:00 в центре реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка тигр Владик будет иммобилизован и помещен в клетку. После того, как тигр придет в себя, клетку погрузят в автомобиль, который с необходимой скоростью отправится в Хабаровский край. В понедельник, 15 мая, клетку с тигром погрузят в вертолет, который доставит хищника в национальный парк «Бикин», где и состоится выпуск Владика в дикую природу.