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Общество

На ярмарке на центральной площади Владивостока горожане приобретают фермерские овощи, мёд, рыбу и рассаду

Особым спросом сейчас пользуются сезонные товары
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернулась сегодня, 12 мая, на центральной площади Владивостока. Сотни горожан приобретают здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от фермеров и товаропроизводителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Особым спросом сейчас пользуются сезонные товары - дачники и садоводы приезжают на ярмарку за саженцами и рассадой.

Так, популярна рассада капусты, помидоров и цветов. Это настурция, астры, розы. А также саженцы голубики и смородины.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации краевого центра, на ярмарке свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – с весны до глубокой осени - проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

Сегодня, 12 мая, ярмарка будет работать до 19 часов. В субботу, 13 мая, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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