Десять приморских производителей меда могут лишиться возможности экспорта в КНР из-за алтайского медовика

В сладкой продукции с Алтая были обнаружены запрещенные в КНР вещества

Владивосток, суббота, 13 мая , РИА Vladnews.

В случае повторного выявления в российском мёде остатков лекарственных средств, запрещенных для использования в Китае, может быть введен полный запрет экспорта мёда из РФ в КНР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Так, согласно информации Главного государственного управления Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) направленной в адрес Россельхознадзора (г. Москва), в меде, выработанном предприятием ООО «Медовик Алтая» были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. В алтайском мёде обнаружены остатки метронидазола, фуразолидона, и фурацилина, являющихся лекарственными препаратами противомикробного действия, а также антибиотика широкого спектра действия хлорамфеникола.

AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт данного вида продукции из РФ.

В связи с этим, Россельхознадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований КНР при экспорте пчеловодческой продукции, а также проведения мониторинговых исследований продукции по показателям безопасности.

Как сообщили в отделе государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в случае введения Поднебесной ограничений на ввоз российской пчеловодческой продукции, под запрет подпадут десять предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.