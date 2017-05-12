Ученик пятого класса из Владивостока создал робота Степана

Школьник самостоятельно придумал электрическую схему

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Марк Диденко, ученик 5 класса школы № 45 Владивостока, представил в качестве проектной работы по обществознанию робота Step-1. В быту робота зовут Степан и он помогает Марку отдыхать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Степан может двигаться, включать вентилятор, подавать конфету, транслировать музыку, - рассказал Марк. - Я давно интересуюсь роботами, пытался даже создавать их, но только в этот раз у меня получилось. Планирую создать робота, который будет помогать маме по хозяйству. Например, мыть нижние стёкла шкафов».

Робот собран из обувной коробки, деталей от игрушек и старого ноутбука, баночек из-под лекарств. Электрическая схема, по словам Марка, придумана им самим, а вот паять, соединяя детали в электрическую цепь, его научил папа.а.