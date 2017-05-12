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Приморскую свиноферму накажут за риск распространения опасных болезней

На "грабли" нарушения санитарных норм наступил грандиозный проект в Партизанском районе
Фото: IamCOOK Фото: IamCOOK
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья провел внеплановую выездную проверку свинофермы в селе Новая сила Партизанского района. Инспекторы зафиксировали ряд нарушений ветеринарно-санитарных правил при содержании животных, несоблюдение которых может привести к вспышке опасных для человека и животных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Свиноводческая ферма, созданная находкинскими предпринимателями, начала свою работу около 8 лет назад. Грандиозный проект, стоимость которого, по данным СМИ, оценивается в 250 млн. рублей, реализовывается быстро и мощно. Сегодня предприятие располагает прекрасной базой – отстроены отдельные корпуса для свиноматок, хряков и поросят, ведется племенная работа, на полях площадью около полумиллиона гектаров выращиваются кормовые культуры. Более 60 тонн мяса ежемесячно поставляет предприятие приморским потребителям.

Однако, несмотря на прогрессивный подход к ведению бизнеса, руководство фермы допустило ряд нарушений, которые в конечном итоге могут отразиться на здоровье как поголовья, так и покупателей местной свинины.

В частности, инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что общая территория свинофермы не разделена на изолированные, огражденные друг от друга зоны – производственную, хозяйственную, для хранения и приготовления кормов; участок навозохранилища не огорожен от хозяйственной части.

Только на первый взгляд это может показаться не существенным, в действительности такое требование обосновано. Свиньи подвержены острозаразным заболеваниям, соответственно, необходимо совершенно исключить возможности встречи животных разных возрастов, перемещающихся из одного сектора в другой в рамках технологического процесса. В связи с этим между секторами предусматриваются разрывы, вся территория огораживается, и доступ на нее не разрешается только через санпропускник. Вход посторонним ограничен, а передвижения персонала сводятся к минимуму. Принимаются также и другие меры санитарно - профилактического характера для предупреждения заноса инфекции и снижения потерь в случае эпизоотии.

Навоз также может представлять опасность, так как в нем могут находиться возбудители инфекционных заболеваний.

Со следующими нарушениями инспекторы столкнулись уже в ветеринарной «аптеке» свинофермы. Лекарственные препараты здесь хранятся в помещении, не оснащенном приборами для регистрации температуры и влажности воздуха. Стеллажные карты с информацией о препаратах и их сроках годности отсутствуют, «карантинной зоны» для хранения просроченных, недоброкачественных, фальсифицированных лекарств также нет. Все эти нарушения могут прямо сказаться на качестве препаратов, которые используют ветеринары: снизить их эффективность или вовсе свести на нет.

По результатам проверки составлены административные протоколы в отношении директора и заведующего фермой, а предприятию выдано предписание об устранении нарушений в ограниченные сроки.

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