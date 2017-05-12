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Спорт

Завтра во Владивостоке можно будет увидеть женские единоборства

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 13 мая, Краевой дом физкультуры (Партизанский проспект, 2) приглашает поклонников единоборств на соревнования по самбо и сумо среди девушек. Начало первенства Владивостока по самбо – в 11 часов, первенства по сумо – в 15 часов. Сборную команду краевого центра представят воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменок в возрасте от 15 до 18 лет из Владивостока, Уссурийска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Партизанска, поселков Ярославский и Хороль.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих посмотреть на поединки молодых спортсменок. Вход свободный.

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