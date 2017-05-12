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Общество

Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью

На Уборевича продолжаются ремонтные работы
Фото: очевидцы Фото: очевидцы
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершаются ремонтно-восстановительные работы на подземной теплотрассе, проходящей на ул. Уборевича в районе ГУМа. Об этом сообщили сегодня, 12 мая, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, что в среду, 10 мая, произошел прорыв теплосети. На место происшествия незамедлительно прибыли все службы жизнеобеспечения города. Было принято решение огородить опасную зону. Установлено, что прорыв произошел в результате провала плиты. Образовавшее испарение размыло грунт, и здесь образовалась яма.

В настоящее время прорыв был устранен. Однако движение на данном участке дороги будет открыто после восстановления дорожного покрытия. Работы запланированы, в случае отсутствия дождя, на предстоящую ночь. 

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