Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета

Ленинский суд оставил меру пресечения прежней

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Ленинский суд Владивостока по ходатайству следствия продлил пребывание под арестом главы города Дальнегорск Приморского края Игоря Сахуты еще на два месяца. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Сейчас Игорь Сахута проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Суд посчитал, что основания для содержания Игоря Сахуты в СИЗО Владивостока не изменились.