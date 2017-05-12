Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая 17:04, 12 мая Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью 16:32, 12 мая Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета 16:24, 12 мая Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
Новостная лента
Май, 12 пятница
17:23
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
17:23
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
17:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:22
Супербактерии оказались старше динозавров
17:11
Знаменитого владивостокского тигра Владика 15 мая выпустят в природу Видео
17:04
Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая
16:51
Приморскую свиноферму накажут за риск распространения опасных болезней
16:46
Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма
16:32
Движение в центре Владивостока планируют восстановить уже ближайшей ночью
16:24
Главу Дальнегорска оставили в СИЗО Владивостока до середины лета
16:06
Кино в выходные: что посмотреть во Владивостоке Фото
15:58
Великий целитель ждет к себе в гости
15:52
Серьезная авария произошла в Приморье Видео
15:43
Во Владивостоке построили противодиверсионный катер для ТОФ
15:33
Глава ДВФУ рассекретил свои доходы за год
15:19
Уроки мужества, посвящённые Дню Победы, проходят во Владивостоке Фото
15:06
Дожди и грозы накроют Приморье
14:49
В Хасанском районе Приморья сельских алкоголиков лишили «фуфыриков»
14:30
Специалисты администрации Владивостока готовят сметы для ремонта городских двориков
14:21
В аэропорту Владивостока прием проведет прокурор
14:09
Житель Владивостока пойдет под суд за продажу шкуры тигра
13:51
В Приморье задержан китаец, попытавшийся тихо вывезти нефрит
13:42
Заповедное море Фото
13:32
Приморье задолжало Москве 6,2 миллиарда рублей
13:25
Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока рассмотрела материалы о правонарушениях
13:12
Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США
13:05
Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
12:57
Шестнадцатилетняя школьница избила свою одноклассницу во Владивостоке
12:52
В Приморье полгода орудовали серийные грабители
12:46
Строителя Приморского океанариума конвой отказался везти в суд из СИЗО
12:38
Начался ремонт автодороги Артем-Находка
12:27
Во Владивостоке ночью из-под земли забил фонтан горячей воды
12:21
Три лесных пожара потушили в Приморье
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Супербактерии оказались старше динозавров

Эволюция сделала бактериям подарок - устойчивость к антибиотикам - еще в древности
Фото: zveriki.info Фото: zveriki.info
Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Способность выдерживать воздействие различных дезинфицирующих веществ оказалась не только очень полезным даром эволюции бактериям, но и очень давним, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Энтерококки - бактерии, важнейшим практически проявляемым качеством которых является высокая резистентность к антибиотикам, произошли от общего предка, жившего около 450 миллионов лет назад. В ту пору многоклеточная жизнь совершала первые шаги по твердой земле. Наиболее продвинутые ее представители - примитивные земноводные: до эпохи динозавров было еще очень далеко. 

Сегодня устойчивость болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам - одна из ведущих проблем здравоохранения во всем мире. Некоторые микробы, часто называемые «супербактериями», резистентны практически ко всем антибиотикам. Исследователи всего мира ищут решение этой проблемы, и понимание происхождения и эволюции устойчивости к антибиотикам поможет им в поиске.

«Анализируя геномы и поведение современных энтерококков, мы смогли “перевести часы” назад - до времени существования первых из них и собрать воедино картину того, как эти организмы были сформированы в то, чем они являются сегодня, - говорит Эшли Эрл, руководитель группы бактериальных генетиков MIT и Гарварда. - Понимание того, как среда, в которой живут микробы, ведет к возникновению новых свойств, может помочь нам предсказать, как бактерии адаптируются к использованию антибиотиков, дезинфицирующих средств и других продуктов, предназначенных для контроля за их распространением».

Авторы исследования обнаружили, что все известные виды энтерококков, включая те, которые никогда не находили в учреждениях здравоохранения, естественным образом устойчивы к сухости, голоду, дезинфицирующим средствам и многим антибиотикам. Поскольку энтерококки живут в кишечнике большинства (если не всех) наземных животных, представляется вероятным, что они также находились в кишечнике вымерших наземных животных, начиная от самых древних. Сравнение геномов энтерококков показало, что это действительно так. Исследовательская группа обнаружила, что новые виды энтерококков появляются всякий раз, когда появляются новые виды многоклеточных животных. Это относится и к выходу животных на сушу, и к массовым вымираниям, провоцировавшим появление новых видов.

Бактерии, живущие в пищеварительном тракте морских обитателей вроде рыбы, выводятся наружу, и, скорее всего, поглощаются другими животными вместе с водой или донными отложениями. На суше все иначе: кишечная микрофлора выходит наружу с фекалиями, которые с высокой вероятностью высыхают, не дождавшись утилизаторов. Видимо, появление энтерококков и было эволюционным ответом на изменившиеся условия обитания. Необычайно выносливый микроб, способный противостоять невзгодам, сегодня вызывает неприязнь у медиков.

«Теперь мы знаем, какие гены были получены энтерококками сотни миллионов лет назад, когда они стали устойчивыми к высыханию, а также дезинфицирующим средствам и антибиотикам», - говорит руководитель исследования Майкл Гилмор.

«Сейчас они являются целями наших исследований по разработке новых типов антибиотиков и дезинфицирующих средств, которые специфично устраняют энтерококков как угрозу для госпитализированных пациентов», - добавляет его соавтор Франсуа Лебретон.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма
16:46, 12 мая 2017 Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма

При равном количестве выпитого спиртного бедные и богатые болеют алкоголизмом по-разному

Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели!
16:17, 12 мая 2017 Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели!

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает о некоторых лекарствах

Перец чили помогает похудеть, - ученые
11:13, 12 мая 2017 Перец чили помогает похудеть, - ученые

Пряность увеличивает расход энергии

Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые
06:22, 12 мая 2017 Братья помогают выбрать спутника жизни для женщин, - ученые

Специалисты провели исследование

Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые
02:59, 12 мая 2017 Форма носа расскажет о способностях мужчины в постели, - ученые

В эксперименте принимали участие женщины

Красное мясо может вызвать подагру, - ученые
23:30, 11 мая 2017 Красное мясо может вызвать подагру, - ученые

Специалисты провели исследование

Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям
12:42, 11 мая 2017 Эпидемии гриппа предскажут по соцсетям

Каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек