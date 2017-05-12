Ученые: Бедность - залог смерти от алкоголизма

При равном количестве выпитого спиртного бедные и богатые болеют алкоголизмом по-разному

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Исследователи из Университета Глазго показали, что различные факторы низкого социально-экономического статуса могут повышать риск смерти, связанной с употреблением алкоголя, независимо от его объема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По данным ВОЗ, ежегодно по причинам, связанным с алкоголем, происходит 3,3 миллиона смертей. Несмотря на то, что люди с высоким и низким социально-экономическим статусом в целом употребляют сопоставимое количество спиртного, риск летального исхода выше у последних. Этот феномен получил название «парадокс алкогольного вреда». По одной из гипотез, в его основе лежат средовые (например, район проживания) или фенотипические факторы, в том числе индекс массы тела (ИМТ). Альтернативное предположение заключается в том, что статистику, отличаясь в зависимости от исследования, искажают сами методы наблюдений.

Чтобы повысить надежность измерений, авторы новой работы рассмотрели случаи 50 236 человек. Они использовали результаты Исследований здоровья жителей Шотландии (Scottish Health Surveys) за 1998, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы. Респондентов разделили на шесть групп по уровню образования, на пять групп - по уровню доходов и на пять групп — по объему выпитого на прошлой неделе. За единицу измерения в последнем случае принимались восемь граммов этанола: так, к категории мало пьющих относились мужчины и женщины, которые употребляли 1-10 и 1-7 единиц соответственно, а к злоупотребляющим - более 51 и 36 единиц. Затем показатели сравнили с индексом здоровья и статистикой смертности.

При обработке данных ученые также учитывали статус района проживания, квалификацию, курение, пол и возраст. Анализ показал, что высокорисковая модель алкоголизма более характерна для мужчин (19 процентов), чем для женщин (11 процентов). Причем низкие уровни образования, квалификации, доходов и проживание в неблагополучных районах в три раза повышали риск смерти независимо от объемов выпитого и наличия диагноза. Тенденция носила дозозависимый характер: в частности, жизнь в неблагополучном районе резко увеличивала риск летального исхода для злоупотребляющих спиртным по сравнению с мало пьющими. С показателем слабо коррелировали ИМТ и курение.

По словам авторов, результаты подтверждают, что алкоголь наносит больший вред людям с низким социально-экономическим статусом вне зависимости от того, какой критерий используется при рассмотрении. Поскольку из выборки были исключены случаи, когда алкоголь непосредственно послужил причиной гибели или смерти, это позволяет опровергнуть гипотезу о том, что само спиртное повышает риск ухудшения качества жизни и смерти. Также работа указывает на потребность в интенсификации программ по борьбе с алкоголизмом среди неблагополучных граждан. Согласно приведенной статистике, даже умеренное употребление алкоголя при низком достатке опаснее, чем злоупотребление алкоголем при высоком.