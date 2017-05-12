Во Владивостоке отремонтировали дорогу к краевой клинической больнице №1

Программа реализуется уже несколько лет

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Подрядная организация завершила ремонт межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице № 1 по улице Садовой во Владивостоке. Ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям проводится по муниципальной программе «Здоровый город», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового покрытия. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, программа ремонта подъездных путей к медицинским учреждениям реализуется в городе уже несколько лет. Благодаря этому в городе благоустроены десятки проездов к учреждениям здравоохранения. В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту подъездных дорог к клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131 и детской поликлинике № 2 по улице Нейбута, 27.