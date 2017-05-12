Дожди и грозы накроют Приморье

Выходные будут прохладными

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

Погода в последние сутки в Приморье неустойчивая: днем на большей территории края усилился ветер, а также прошли кратковременные дожди с грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В континентальных районах было жарко, +20…+27 °C, в прибережной зоне прохладно. В первой половине ночи дожди прекратились, прояснило, к утру столбики минимальных термометров опустились до +5…+13 °C, на востоке до +3…−2 °C.

Во Владивостоке в утренние часы наблюдался туман. К обеду туман рассеялся, выглянуло солнце, потеплело до +12…+14 °C, в пригороде до +19 °C.

Сегодня, 12 мая, Приморье находится во власти китайского циклона. Поэтому существенных погодных изменений не ожидается. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Фон температуры останется на уровне предыдущего дня. В континентальных районах Приморья жарко, на побережье, куда продолжает поступать холодный воздух с Охотского моря, прохладно.

Во Владивостоке облачно, сильный южный ветер, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +7…+10 °C.

В субботу, 13 мая, в крае ожидаются кратковременные дожди и грозы. Фон температуры останется на уровне предыдущих суток.

Во Владивостоке не исключен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +6…+8 °C, днём +10…+13 °C.

Воскресный день в Приморье ожидается дождливым и прохладным.