Афиша культурных событий Приморья с 13 по 19 мая

Программа мероприятий

Владивосток, пятница, 12 мая , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «lENIN. Образ вождя» в России единая общепринятая интерпретация ленинизма с середины 1980-х годов подверглась переосмыслению. Но нельзя отрицать, что Ленин был одним из наиболее влиятельных политиков своего времени. Его деятельность кардинально отразилась на ходе истории не только своей страны, но и всего мира.

Выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева. В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 – со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20) работает ежедневно с 10.00 до 19.00 часов

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Музейные квесты «Юные исследователи» – новая серия квестов для ребят разных возрастов – самостоятельные путешествия по Музею и открытия неизведанного. Ребёнок получает специальный паспорт «Карточка юного исследователя».

Детская программа ко Дню славянской письменности – познавательная программа «Что написано пером…» c мастер-классом по чистописанию с основами каллиграфии, выполняемый металлическими перьями.

С 16 мая по 15 августа с 10.00 до 19.00

Выставка «Коллекционируя Россию. Пермские боги» – часть масштабного проекта «Коллекционируя Россию», который музей реализует в партнерстве с Благотворительным фондом Владимира Потанина по программе «Музейный десант».13 мая в 14.00 и 16.00 – обзорная экскурсия для взрослых, рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

14 мая в 15.00 – экскурсия квест «Повелители времени»,маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. Участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи.

Дом чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Портрет семьи Сухановых» – Все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника.

13 мая в 12.00 – «Дотянуться до звезд». В комнате мальчиков хранится первый телескоп Григория Суханова. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода и созвездия, а также просто наслаждаться великолепным видом. Красота звёздного неба не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

В 14.00 – лекция «Школьники Владивостока в годы Великой Отечественной войны».

14 мая в 12.00 – просмотр диафильмов.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева».Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами, не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки.

13 мая в 13.00 – уникальный актёрский мастер-класс для детей от заслуженного артиста России, профессора Александра Ивановича Запорожца и молодых актёров его мастерской. Ребята познакомятся с волшебниками, умеющими превращаться в зверей.

В 16.00 – экскурсия «Путешественник у себя дома».

14 мая в 11.00 – экскурсия-квест «Загадочный дом», необычная экскурсия с элементами квеста по Дому путешественника. Дети знакомятся с предметами, «населяющими» дом, угадывают факты биографии В.К. Арсеньева. Для ребят разработаны специальные маршрутные листы с заданиями, загадками, вопросами, на которые нужно найти ответы. Дети открывают для себя историю прошлого века в доме, построенном вначале XX века.

В 12.00– детская этнографическая программа «Тайны совы». Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

В 14.00 − мастер-класс «Закладки-зверюшки своими руками». Закладка − хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания. Мы поможем вашему ребёнку научиться делать красивую и оригинальную закладку.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника.Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

13 мая с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00 и 14 мая с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00 – детская программа «Астрономия» от проекта «Умный Владивосток». Интерактивная двухчасовая программа по астрономии. Дети изучают метеориты, смотрят в телескопы, моделируют затмения и открывают звезды.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12):

По 1 августа – в залах Приморской государственной картинной галереи открывается постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

По 21 мая – выставка «Искусство для всех». Выставка является частью большого турне по России: Санкт-Петербург – Москва – Новосибирск – Владивосток. Проект был задуман художником как передвижная выставка, сопровождаемая бесплатными мастер-классами по нихонга. С произведениями Кондо Юкио можно соприкоснуться в прямом смысле: часть работ, представленных в экспозиции, тактильные. Для каждого произведения мастер использует фактурные материалы – особую бумагу и пигменты на основе натуральных материалов.

14 мая в 16.00 – серия мастер-классов по живописи.

В 16.30 – вечер русской классической музыки и японской поэзии «Пусть от сердца к сердцу…».

18 мая в 19.00 – клуб «Музыкальный вернисаж».

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

13 мая в 12.00 – детская музыкальная программа «Волк и семеро козлят на новый лад»;

13 мая в 18.30 – концертная программа «В царстве Барокко»;

14 мая в 12.00 – концертная программа «Сказки А. С. Пушкина»;

14 мая в 18.30 – концертная программа «Оперетта – это чудесно»;

16 мая в 12.00 – урок-концерт «Я расскажу вам песню»;

17 мая в 12.00 – концертная программа «Я расскажу вам песню»;

18 мая в 12.00 – концертная программа «Я расскажу вам песню»;

18 мая в 18.30 – концертная программа «Густав Малер»;

19 мая в 18.30 – концертная программа «Поль Мориа».

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

13 мая в 19.00 – опера «Тоска»;14 мая в 15.00 – концертная программа «От дуэта до квинтета»;

14 мая в 17.00 – вечер одноактных балетов Баланчика;

18 мая в 19.00 – балет «Жизель»;

19 мая в 19.00 – опера «Ночь перед Рождеством».

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

13 мая в 18.30 – спектакль «С чистого листа»;

14 мая в 18.30 – спектакль «Леди на день»;

16 мая в 18.30 – спектакль «Варшавская мелодия»;

17 мая в 18.30 – спектакль «Русская рулетка»;

18 мая в 18.30 – премьера! Спектакль «Прошлым летом в Чулимске»;

19 мая в 18.30 – спектакль «№13 или Безумная ночь»;

Приморский краевой драматический театр Молодежи (ул. Светланская, 15а)

13 мая в 12.00 – спектакль «Аленький цветочек»;

13 мая в 18.00 – спектакль «Все начинается с любви»;

14 мая в 18.00 – спектакль «Волшебники изумрудного города»;

19 мая в 18.00 – спектакль «В добрый час»;

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.